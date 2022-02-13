Алина Паш. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n166998-mne-ne-izmenit-proshloe-alina-pash-opravdalas-za-poezdki-v-krym-i-rf.html

Ракурс

Алина Паш, победительница Национального отбора на Евровидение-2022, была раскритикована за посещение оккупированного Крыма и концерты в стране-агрессоре России.

Поэтому певица выступила с заявлением и призвала «не верить желтой прессе, которая распространяет ложную информацию». Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram.

Мне не изменить прошлое, но я хочу повлиять на будущее… Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, откомментирую так: вы мне не враги, так же как и я вам. В такое время нам нужно объединиться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков относительно выступлений и путешествий в страну-агрессор, я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне ложную информацию. Я об Украине, я за Украину, я часть Украины, — подчеркнула Алина Паш.

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Как известно, Aлина Паш выступила с песней «Тени забытых предков» и одержала победу. После этого на нее обвалилась лавина хейта за концерты в России, а лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, занявший второе место, выразил сомнения в прозрачности голосования.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украину на Евровидении-2022 будет представлять Alina Pash с песней «Тени забытых предков». Певица стала победительницей национального отбора. Конкурс состоится в мае в итальянском Турине. Alina Pash набрала 15 баллов — восемь от жюри и семь от зрителей.