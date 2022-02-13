Прибытие стингеров. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n166999-litva-napravila-ukraine-amerikanskie-stingery-foto.html

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Военную помощь Украине предоставляют другие страны. Литва предоставила нашему государству переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger американского производства.

Они, вместе с другой военной амуницией, прибыли 12 и 13 февраля. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook.

Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично великому другу Украины министру национальной обороны Литовской Республики Арвидасу Анушаускасу за помощь! Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Современная история творится так же совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга, — написал Резников.

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FIM-92 «Стингер» («жало») — переносной зенитно-ракетный комплекс класса «земля-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics. Предназначен для поражения вертолетов и самолетов противника, низко летящих, на встречных и вдогонку курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех. Принятый на вооружение в США в 1981 году, находится на вооружении более 29 стран.

Напомним, ранее мы сообщали, что зенитно-ракетные комплексы Stinger («Стингер») получат Вооруженные силы Украины.