Дипломати. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167004-amerykanskyh-dyplomativ-evakuuut-z-kyieva-do-lvova-zmi.html

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Загроза російського вторгнення зберігається в Україні. Дипломатичні співробітники посольства США в Києві, які залишилися після скорочення диппредставництва на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ, працюватимуть зі Львова.

Переїзд почався у неділю, 13 лютого. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на співрозмовника в дипломатичній службі США.

Повідомляється, що таке рішення ухвалили через ситуацію з безпекою в країні. Натомість у Львові працюватиме основна команда посольства. Також у Львів відправлять повірену у справах США Крістіну Квін. Коли відновиться робота диппредставництва у Києві, у США оцінити поки не можуть.

Будівля посольства у Києві «не лишиться покинутою» — там працюватиме технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом у неділю, 13 лютого. Лідери обговорюватимуть ситуацію в Україні на тлі загрози нової агресії РФ.

Джерело: Європейська правда