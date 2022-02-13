Пластик. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n167003-ekologichnyy-plastyk-z-bilka-stvoryly-v-kytayi-foto.html

Ракурс

Екологічний пластик створили китайські хіміки. Вони використовували багаті лізином структурні білки, щоб створити надпластичний біопластик, який може зберігати інформацію в своєму складі.

Біопластик створили з двох структурних білків, багатих амінокислотою лізином. Про це повідомляє Angewandte Chemie.

Один з них складається з 72 повторів поліпептиду без певної просторової структури, що забезпечує міцність і еластичність. Другий складається з п’яти поліпептидів еластину та кристалічного сегмента білка кальмару зі структурою β-листа: це необхідно для жорсткості та механічної міцності біопластику.

Білок фахівці видобували з мікробних систем, потім очищали і хімічно зшивали з похідними поліетиленгліколю через бічні групи лізину. В результаті виходив міцний, прозорий, стійкий до розчинників біопластик.

Для фарбування нового біопластику підходять звичайні харчові барвники, а розкладає його фермент еластаза. Крім того, білковий біопластик можна використовувати для герметизації ран, оскільки він має кровоспинну дію.

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Також матеріал може збирати інформацію у вигляді послідовності амінокислот у складі складових його білків. Причому щільність зберігання інформації в такому вигляді більша, ніж в аналогічних ДНК-носіях, оскільки існує більше різновидів амінокислот, ніж нуклеотидів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що людство в боротьбі із забрудненням навколишнього середовища пластиком може отримати допомогу з несподіваного боку — мікроби в океанах і ґрунтах по всьому світу еволюціонують, щоб споживати пластик.