Пластик. Фото: istock

https://racurs.ua/n167003-ekologichnyy-plastik-iz-belka-sozdali-v-kitae-foto.html

Ракурс

Экологичный пластик создали китайские химики. Они использовали богатые лизином структурные белки, чтобы создать сверхпластичный биопластик, который может хранить информацию в своем составе.

Биопластик создали из двух структурных белков, богатых аминокислотой лизином. Об этом сообщает Angewandte Chemie.

Один из них представляет собой 72 повторов полипептида — он не имеет строго определенной пространственной структуры, что обеспечивает прочность и эластичность. Второй состоит из пяти полипептидов эластина и кристаллического сегмента белка кальмара со структурой β-листа: это необходимо для жесткости и механической прочности биопластика.

Белок специалисты добывали из микробных систем, затем очищали и химически сшивали с производными полиэтиленгликоля через боковые группы лизина. В результате получался прочный, прозрачный, устойчивый к растворителям биопластик.

Для окрашивания нового биопластика подходят обычные пищевые красители, а разгалает его фермент эластаза. Кроме того, белковый биопластик можно использовать для герметизации ран, поскольку он обладает кровоостанавливающим действием.

.

Также материал может собирать информацию в виде последовательности аминокислот в составе составляющих его белков. Причем плотность хранения информации в таком виде больше, чем в аналогичных ДНК-носителях, поскольку существует больше разновидностей аминокислот, чем нуклеотидов.

Напомним, ранее мы сообщали, что человечество в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком может получить помощь с неожиданной стороны — микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы потреблять пластик.