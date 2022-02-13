Зеленський і Байден. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167005-reakciya-bude-rishuchou-bayden-dav-obicyanku-zelenskomu-na-tli-agresiyi-rf.html

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Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден дав обіцянку українському лідеру Володимиру Зеленському під час телефонної розмови.

Він заявив, що реакція США буде швидкою та рішучою у випадку подальшої російської агресії в Україні. Про це повідомив Білий дім у Twitter.

Під час розмови Байден запевнив Зеленського, що США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України. Під час переговорів лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової потужності на кордонах України.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що розмова політиків тривала майже годину. Він розповів, що очільники держав обговорювали безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі бесіди він обіцяв надати згодом.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Розмова, яка відбувалася на тлі посилення загрози масштабного російського вторгнення до України, тривала одну годину та дві хвилини. Повідомляється, що телефонна розмова Володимира Путіна і Джо Байдена була «досить збалансованою і діловою». Під час розмови Байден попередив Путіна про готовність Заходу рішуче відреагувати на подальшу російську агресію проти України.