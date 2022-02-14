Украина созывает срочную встречу ОБСЕ из-за войск РФ на границах

Украина созывает срочную встречу ОБСЕ. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n167016-ukraina-sozyvaet-srochnuu-vstrechu-obse-iz-za-voysk-rf-na-granicah.html

Ракурс

Срочную встречу с Россией всеми государствами-участницами ОБСЕ созывает Украина.

Встреча инициирована в связи с тем, что Украина не получила от Российской Федерации ответа на запрос по механизму уменьшения рисков, направленным в связи с маневрами ее сил. Об этом 13 февраля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и в временно оккупированном Крыму, — отметил он.

По словам дипломата, Москва должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников, если отвечает за свои слова о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ.

По информации журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, Россия уже ответила на запрос украинской стороны. Из Кремля ответили, что они не осуществляют какой-то необычной военной активности и что запрос Украины по механизму венского документа «неприемлем».

.

Напомним, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау заявил, что сейчас риск войны в Европе самый высокий за последние 30 лет.

Источник: «Европейская правда»