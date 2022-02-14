Владимир Зеленский. Фото: Украина

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что его семья находится в Украине и не собирается бежать за границу.

Моя семья всегда со мной, всегда в Украине. Говорю вам это без пафоса. Я президент, моя жена — первая леди и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи, — сказал глава государства на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Также он назвал большой ошибкой эвакуацию дипломатического персонала некоторых иностранных посольств во Львов. Зеленский добавил, что только 13 февраля из Украины вылетели 30 самолетов.

Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины. Я думаю, что в Украине остаются надежные. Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить, — заявил президент.



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Напомним, в Киев 14 февраля прилетел очередной высокий гость — федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Он находится в Украине с рабочим визитом.