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Ракурс
Шольц заехал к Зеленскому перед визитом к Путину

Шольц заехал к Зеленскому перед визитом к Путину (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 фев 2022, 15:58
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В Киев 14 февраля прилетел очередной высокий гость — федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Он находится в Украине с рабочим визитом.

После завершения встречи Шольца и президента Украины Владимира Зеленского состоятся украино-германские переговоры, лидеры проведут встречу с представителями средств массовой информации.



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Напомним, что 15 февраля Шольца ждут в Москве. Там он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Канцлер ФРГ — очередной лидер Запада, пытающийся усмирить Россию на фоне нового обострения отношений ее властей с Украиной. Шольц впервые прибыл в Киев после избрания на должность федерального канцлера.

Источник: Ракурс


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