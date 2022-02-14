Шольц заехал к Зеленскому перед визитом к Путину

https://racurs.ua/n167033-sholc-zaehal-k-zelenskomu-pered-vizitom-k-putinu-translyaciya.html

Ракурс

В Киев 14 февраля прилетел очередной высокий гость — федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц. Он находится в Украине с рабочим визитом.

После завершения встречи Шольца и президента Украины Владимира Зеленского состоятся украино-германские переговоры, лидеры проведут встречу с представителями средств массовой информации.

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Напомним, что 15 февраля Шольца ждут в Москве. Там он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Канцлер ФРГ — очередной лидер Запада, пытающийся усмирить Россию на фоне нового обострения отношений ее властей с Украиной. Шольц впервые прибыл в Киев после избрания на должность федерального канцлера.