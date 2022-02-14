Резников поговорил с министром обороны Беларуси. Фото: mil.gov.ua

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Украина и Беларусь договорились о взаимных визитах атташе по вопросам обороны на учения.

Белорусский атташе прибудет в Украину на учения «Метель-2022», а украинский атташе отправится в Беларусь на учения «Союзная решительность-2022». Об этом договорились в ходе телефонного разговора министр обороны Украины Алексей Резников и глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Отмечается, что беседа состоялась ради восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе. Министры договорились о продолжении контактов с целью развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

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Также Резников и Хренин обсудили вопросы реализации мероприятий по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи украино-белорусской границы. Хренин заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Беларуси.

Напомним, 14 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным решит, когда военные группировки РФ покинут территорию Беларуси.