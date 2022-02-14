Ракета Илона Маска не упадет на Луну

https://racurs.ua/n167037-kosmicheskaya-neojidannost-vmesto-rakety-maska-na-lunu-upadet-kitayskiy-apparat.html

Ракурс

На Луну в марте не упадет отработанная вторая ступень ракеты Falcon 9, которая осталась дрейфовать в космосе после вывода в космос спутника DSCOVR в 2015 году, о чем ранее заявлял разработчик программного обеспечения для отслеживания опасных для Земли объектов Project Pluto Билл Грей.

Вместо этого 4 марта с естественным спутником Земли столкнется часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии по исследованию Луны «Чанье 5-T1». Об этом Грей заявил в сообщении, опубликованном на сайте Project Pluto.

Грей ссылается на данные инженера лаборатории реактивных двигателей NASA Джона Гиоргини, установившего, что траектория DSCOVR находится слишком далеко от Луны, чтобы ступень Falcon 9 столкнулась с естественным спутником Земли.

Джон отметил, что система Horizons компании JPL показала, что траектория космического аппарата DSCOVR не проходила особенно близко к Луне. Было бы немного странно, если бы вторая ступень прошла мимо Луны, а DSCOVR находился в другой части неба, — отметил Грей. — Всегда есть некоторое расстояние, но это было подозрительно большим.

По словам Грея, объект, который вскоре упадет на Луну, ошибочно был идентифицирован астрономами как часть Falcon 9 несколько лет назад из-за недостатка у ученых данных о космических запусках, траектории и последнем отмеченном местоположении ракет, которые не спешат предоставлять космические агентства.

Так, фрагмент китайской ракеты в 2015 году оказался в том месте неба, где, по подсчетам ученых, мог быть фрагмент Falcon 9. Грей отмечает, что еще тогда обратил внимание на его несколько странную, как для фрагмента ракеты, запускавшей DSCOVR, орбиту.

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