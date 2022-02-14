Космическая неожиданность — вместо ракеты Маска на Луну упадет китайский аппаратhttps://racurs.ua/n167037-kosmicheskaya-neojidannost-vmesto-rakety-maska-na-lunu-upadet-kitayskiy-apparat.htmlРакурс
На Луну в марте не упадет отработанная вторая ступень ракеты Falcon 9, которая осталась дрейфовать в космосе после вывода в космос спутника DSCOVR в 2015 году, о чем ранее заявлял разработчик программного обеспечения для отслеживания опасных для Земли объектов Project Pluto Билл Грей.
Вместо этого 4 марта с естественным спутником Земли столкнется часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии по исследованию Луны «Чанье 5-T1». Об этом Грей заявил в сообщении, опубликованном на сайте Project Pluto.
Грей ссылается на данные инженера лаборатории реактивных двигателей NASA Джона Гиоргини, установившего, что траектория DSCOVR находится слишком далеко от Луны, чтобы ступень Falcon 9 столкнулась с естественным спутником Земли.
Джон отметил, что система Horizons компании JPL показала, что траектория космического аппарата DSCOVR не проходила особенно близко к Луне. Было бы немного странно, если бы вторая ступень прошла мимо Луны, а DSCOVR находился в другой части неба, — отметил Грей. — Всегда есть некоторое расстояние, но это было подозрительно большим.
По словам Грея, объект, который вскоре упадет на Луну, ошибочно был идентифицирован астрономами как часть Falcon 9 несколько лет назад из-за недостатка у ученых данных о космических запусках, траектории и последнем отмеченном местоположении ракет, которые не спешат предоставлять космические агентства.
Так, фрагмент китайской ракеты в 2015 году оказался в том месте неба, где, по подсчетам ученых, мог быть фрагмент Falcon 9. Грей отмечает, что еще тогда обратил внимание на его несколько странную, как для фрагмента ракеты, запускавшей DSCOVR, орбиту.
Идентификация мусора, летающего в космосе, часто требует детективной работы, а иногда мы никогда не выясняем идентификатор космического мусора. — подчеркивает Грей. — Там есть несколько неидентифицированных кусков хлама (по крайней мере, пока не идентифицированных).