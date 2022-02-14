МВД будет без предупреждения расстреливать «всех новых гиркиных» — видеообращение

https://racurs.ua/n167036-mvd-budet-bez-preduprejdeniya-rasstrelivat-vseh-novyh-girkinyh-videoobraschenie.html

Ракурс

Украинские силовые подразделения продолжают уверять, что готовы к сопротивлению врагу. Ранее об этом сообщили в Минобороны и Вооруженных силах, сегодня — Служба безопасности. Появилось также заявление Министерства внутренних дел (МВД).

Его главный тезис: силовые подразделения Министерства внутренних дел готовы оградить Украину от любых попыток отделить ее территории. Министр Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят сепаратистских проявлений, которые произошли весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке.

Повторения Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то «гиркин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний! — заверил Монастырский.



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Он призвал украинцев к спокойствию и сказал, что 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно находятся на службе.