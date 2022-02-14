МИД Греции заявил об убийстве бойцами ВСУ на Донбассе двух этнических греков. Фото: Укринформ

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Министерство иностранных дел Греции заявило об убийстве украинскими военными двух этнических греков.

Два человека погибли, а еще два получили ранения в селе Гранитное Донецкой области. По имеющимся доказательствам «исполнителями двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами». Об этом 14 февраля заявило Министерство иностранных дел Греции, передает «Европейская правда».

Выражаем самое глубокое сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двух в селе Гранитное, что расположено вблизи линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — говорится в заявлении.

Сообщается, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой, «чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине».

Также МИД Греции настоятельно посоветовал своим гражданам не совершать путешествия по всей территории Украины, а тем гражданам Греции, которые уже там находятся, рекомендовал немедленно ее покинуть.

Накануне полиция Донетчины заявила, что задержала двух мужчин из-за стрельбы в Гранитном. Стрельба произошла 13 февраля около 00.45 ночи на территории кафе. Оказалось, что в результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять из оружия. Впоследствии правоохранители задержали двух человек, у них изъяли оружие. Следователи открыли уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц из хулиганских побуждений, о покушении на умышленное убийство и о хулиганстве.

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Напомним, в ночь на 27 января на «Южмаше» в Днепре произошло массовое убийство. Военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Артем Рябчук расстрелял четырех военных и одну гражданскую женщину, ранив при этом еще пятерых человек. Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе.

Источник: «Европейская правда»