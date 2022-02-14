МЗС Греції заявило про убивство бійцями ЗСУ на Донбасі двох етнічних греків. Фото: Укрінформ

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Міністерство закордонних справ Греції заявило про вбивство українськими військовими двох етнічних греків.

Двоє осіб загинули, а ще двоє дістали поранення в селі Гранітне Донецької області. За наявними доказами «виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які з незначної причини зв’язалися з вищевказаними експатріантами». Про це 14 лютого заявило Міністерство закордонних справ Греції, передає «Європейська правда».

Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим, — йдеться у заяві.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову главою МЗС Дмитром Кулебою, «щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні».

Також МЗС Греції настійно порадило своїм громадянам не здійснювати подорожі по всій території України, а тим громадянам Греції, які вже там знаходяться, рекомендував негайно її покинути.

Напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00.45 ночі на території кафе. Виявилося, що внаслідок конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. Згодом правоохоронці затримали двох осіб, у них вилучили зброю. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

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Нагадаємо, у ніч на 27 січня на «Південмаші» у Дніпрі сталося масове вбивство. Військовослужбовець строкової служби Національної гвардії Артем Рябчук розстріляв чотирьох військових та одну цивільну жінку, поранивши при цьому ще п’ятьох осіб. Державне бюро розслідувань розглядає три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі.

Джерело: «Європейська правда»