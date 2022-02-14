«Суспільне» перевірить в Держприкордонслужбі «кримську» довідку Alina Pash

«Суспільне» перевірить в Держприкордонслужбі «кримську» довідку Alina Pashhttps://racurs.ua/ua/n167034-suspilne-pereviryt-v-derjprykordonslujbi-krymsku-dovidku-alina-pash.htmlРакурс
«Суспільне» звернулося до Держприкордонслужби з проханням підтвердити або спростувати інформацію про можливу підробку довідки про перетин державного кордону з Кримом командою співачки Alina Pash, яка нещодавно перемогла на національному відборі до «Євробачення-2022».
Про це повідомляє прес-служба суспільного мовника.
«Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному Пісенному конкурсі «Євробачення» з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів, — зазначається в повідомленні.
У «Суспільному» додають, що раніше вже зверталися до ДПСУ, однак отримали відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними.
Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі, — зазначає прес-служба суспільного мовника.
Представники співачки 13 лютого публікували «документ від ДПСУ» про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області.
Водночас активіст Сергій Стерненко у своєму Telehram-каналі стверджує, що має «серйозні та обґрунтовані» підстави стверджувати, що оприлюднена командою співачки довідка є підробленою.
З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року, Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта, — стверджує Стерненко..
Громадянка України Аліна Іванівна Паш
11.08.2015рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ тільки 14.08.2015. У окупованому Криму вона перебувала 12.08.2015, — додав він. — Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України.
Джерело: «Суспільне», Сергій Стерненко