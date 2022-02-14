Тисячу за вакцинацію можна вже відсьогодні витратити на комуналку. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n167032-tysyachu-za-vakcynaciu-mojna-vje-vidsogodni-vytratyty-na-komunalku.html

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«Ковідну тисячу» за пройдений курс вакцинації відсьогодні, 14 лютого, може витрачати одна з категорій українців.

Люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів «єПідтримки». Термін, коли можна витратити 1 тис. грн, теж збільшився — дев’ять місяців замість чотирьох. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Щоб отримати так звану тисячу Зеленського потрібно мати зелений COVID-сертифікат про вакцинацію. Далі треба подати заявку на виплату — відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів. У застосунку «Дія» натиснути «Послуги», «єПідтримка» та «Отримати допомогу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що щеплені громадяни старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.