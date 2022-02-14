Мороз в Лукашенка - Білорусь розвивається, а Україна в “червоному відділенні”

https://racurs.ua/ua/n167031-moroz-v-lukashenka-bilorus-rozvyvaietsya-a-ukrayina-v-chervonomu-viddilenni.html

Ракурс

Олександр Мороз, екс-спікер Верховної Ради України, приїхав до самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Про їхню зустріч в Мінську повідомили державні ЗМІ, а «Пул першого» оприлюднив фрагмент відео розмови.

Мороз пригадав, що багато українців обирають для життя Білорусь: 200 тис. громадян прописалися та мешкають тепер у ближньому закордонні.

Протягом чотирьох місяців я вдруге в Білорусі. Те, що я бачу, це нема з чим порівнювати. Тому що є відчуття, що держава розвивається, і розвивається успішно, — сказав Мороз.

Екс-спікер Ради розповів Лукашенко про свою книгу, яку написав у лікарні — «У червоному відділенні». Український політик вважає, що у «червоному відділенні» на сьогоднішній день опинилася вся Україна, а головний діагноз України, на його думку, «це бездержавність і залежність від зовнішнього управління».

Лукашенко, риторика якого в останні місяці часто була антиукраїнською, заявив про «непричетність Білорусі до загострення відносин із Україною».

Ми рідні люди, ми сусіди. Це від Бога. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів, — заявив Лукашенко і назвав Мороза «стійкою, прихильною до своїх ідей людиною».

Нагадаємо, що у роки СРСР Мороз працював на різних посадах у радянських партійних органах в Україні, обіймав посаду секретаря Київської обласної спілки профспілок, завідував аграрним відділом Київського обкому Комуністичної партії України.

У 1990−2007 роках Мороз був народним депутатом Верховної ради України. Обіймав посаду голови Верховної Ради II та V скликань та очолював Соцпартію. На політичну пенсію Мороз пішов після укладання так званої широкої коаліції з Партією регіонів у 2006 році.

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СПУ сформувала нову коаліцію не вийшовши із коаліції із БЮТ та НСНУ. Це згодом призвело до розпуску Ради президентом та спровокувало дострокові вибори. У 2007 році Соціалістична партія не пройшла в парламент.

«Ракурс» повідомляв, що на зустрічі з Морозом Лукашенко заявив, що лише їм із президентом Росії Володимиром Путіним вирішувати, коли війська РФ покинуть територію Білорусі.