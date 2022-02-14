Коли Росія виведе війська з Білорусі після навчань - версія Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n167028-koly-rosiya-vyvede-viyska-z-bilorusi-pislya-navchan-versiya-lukashenka.html

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що разом із президентом Росії Володимиром Путіним вирішить, коли військові угруповання РФ покинуть територію Білорусі.

Його слова 14 лютого наводить держінформагенство Білорусі «Белта». Заява Лукашенка пролунала на його зустрічі з українським політиком, екс-спікером Ради Олександром Морозом.

Погляньте, що творять американці: вони тисячами перекидають до нашого кордону, безпосередньо до Польщі, Прибалтики. Британці та інші європейські країни перекидають збройні сили. Постає резонне запитання: ви коли їх виведете звідси? Вони про це не говорять, а тиснуть на нас. Виведемо тоді, коли вирішимо з президентом Росії це зробити і коли закінчаться тут навчання. Це ми прийматимемо рішення: це наша територія, — заявив Лукашенко.



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Він додав, що найближчим часом має намір зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, що з 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні навчання збройних сил Білорусі та РФ «Союзна рішучість». Росіяни згромадили поруч із кордонами України потужне військове угруповання, яке є частиною військ, що загрожують Києва у ці місяці.