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Ракурс
Мер Києва Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

Київ створює «єдине вікно» для запису у тероборону

14 лют 2022, 12:59
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У КМДА створена «гаряча лінія» для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами.

Звернутися на неї можна за телефонним номером 063 651 44 46. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також у Києві відкрито перший рекрутинговий центр територіальної оборони, він розташований на вулиці Хрещатик. За словами Кличка, невдовзі ще один такий центр відкриють на лівому березі міста.

Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо сьогодні вона — складна і розтягнута в часі, — зазначив Кличко. — Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо «єдине вікно».



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Кличко наголосив, що з початку 2021 року столиця надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони:

  • місто надало полігон для тренувань резервістів;
  • майже щомісяця протягом минулого року 112-та бригада тероборони за допомогою КМДА проводила і продовжує практичні заняття з бойовою стрільбою;
  • кожні вихідні резервісти територіальної оборони збираються на заняття на добровільній основі.

Джерело: Ракурс


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