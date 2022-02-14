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Ракурс
Мэр Киева Виталий Кличко, фото: социальные сети

Киев создает «единое окно» для записи в терроборону

14 фев 2022, 12:59
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В КГГА создана «горячая линия» для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами.

Обратиться на нее можно по телефону 063 651 44 46. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также в Киеве открыт первый рекрутинговый центр территориальной обороны, расположенный на улице Крещатик. По словам Кличко, вскоре еще один такой центр будет открыт на левом берегу города.

Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру заключения контракта резервиста. Потому что сегодня она — сложная и растянутая во времени, — отметил Кличко. — Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем «единое окно».



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Кличко отметил, что с начала 2021 года столица оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов терробороны:

  • город предоставил полигон для тренировок резервистов;
  • почти ежемесячно в течение прошлого года 112 бригада терробороны с помощью КГГА проводила и продолжает практические занятия с боевой стрельбой;
  • каждые выходные резервисты территориальной обороны собираются для занятий на добровольной основе.

Источник: Ракурс


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