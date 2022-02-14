Киев создает «единое окно» для записи в терроборону

Мэр Киева Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n167027-kiev-sozdaet-edinoe-okno-dlya-zapisi-v-terroboronu.html

Ракурс

В КГГА создана «горячая линия» для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами.

Обратиться на нее можно по телефону 063 651 44 46. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также в Киеве открыт первый рекрутинговый центр территориальной обороны, расположенный на улице Крещатик. По словам Кличко, вскоре еще один такой центр будет открыт на левом берегу города.

Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру заключения контракта резервиста. Потому что сегодня она — сложная и растянутая во времени, — отметил Кличко. — Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем «единое окно».



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Кличко отметил, что с начала 2021 года столица оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов терробороны: