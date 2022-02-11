Валерий Залужный, фото: Depo.ua

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в Силы территориальной обороны следует привлечь от 1,5 до 2 млн мотивированных граждан.

Об этом он заявил на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове, сообщает издание «Украинская правда».

По словам Залужного, сделанное на сегодняшний день уже позволяет сосредоточить максимально усилия на рекрутинге резервистов в состав Сил теробороны.

У нас достаточно амбициозные планы в этом направлении, — подчеркнул он. — Ближайшей задачей нам хотелось бы иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах.

Но вместе с тем нас интересуют 1,5−2 миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить и это тоже составляющая национального сопротивления, — добавил он.

По его словам, в настоящее время батальоны терробороны в 13 приграничных областях укомплектованы уже по меньшей мере на 70%. Однако только 7% резервистов заключили договоры на прохождение военной службы в резерве, что является довольно низким показателем.

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Напомним, сегодня, 11 февраля, СНБО собрался на заседание в Харькове, чтобы обсудить вопросы формирования сил территориальной обороны.

Источник: «Украинская правда»