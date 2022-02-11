Владислав Гераскевич. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n166941-ukrainskiy-sportsmen-ustroil-antivoennyy-protest-na-igrah-v-pekine-foto.html

Ракурс

Зимняя Олимпиада-2022 продолжается в Пекине — после третьего заезда украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал на камеру обращение, адресованное зрителям Олимпиады.

Проходя мимо камеры, он провел молчаливый протест — показал надпись на плакате «Нет войне в Украине». Об этом сообщает «Суспільне».

Отметим, что МОК запрещает какие-либо политические или рекламные акции во время Олимпийских Игр, поэтому поступок украинского спортсмена может иметь последствия для него.

Сам Гераскевич занимал 16-е место и имел высокие шансы на попадание в топ-20: его преимущество над 21-м местом составляло 0.67 секунд, но он потерял одну позицию по итогам третьего заезда — его опередил британец Маркус Ваятт. Гераскевич продолжит выступление в четвертом заезде на Олимпиаде-2022. Его отставание от 16-го места составляет 0.27 секунды.

Владислав Гераскевич — 23-летний украинский спортсмен, представитель Киева в скелетоне на Олимпиаде-2022. Олимпиада в Пекине — вторая в карьере Гераскевича. В Пхенчхане он финишировал с 12-м результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта.

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Напомним, ранее мы сообщали, что на Олимпиаде-2022 в Пекине лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима во второй раз в карьере попала в топ-10 личной гонки, заняв восьмое место в спринте.

Источник: Суспільне