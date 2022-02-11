Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владислав Гераскевич. Фото: Facebook

Украинский спортсмен устроил антивоенный протест на Играх в Пекине (ФОТО)

11 фев 2022, 16:16
999

Зимняя Олимпиада-2022 продолжается в Пекине — после третьего заезда украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал на камеру обращение, адресованное зрителям Олимпиады.

Проходя мимо камеры, он провел молчаливый протест — показал надпись на плакате «Нет войне в Украине». Об этом сообщает «Суспільне».

Протест на Играх. Фото: СуспільнеОтметим, что МОК запрещает какие-либо политические или рекламные акции во время Олимпийских Игр, поэтому поступок украинского спортсмена может иметь последствия для него.

Сам Гераскевич занимал 16-е место и имел высокие шансы на попадание в топ-20: его преимущество над 21-м местом составляло 0.67 секунд, но он потерял одну позицию по итогам третьего заезда — его опередил британец Маркус Ваятт. Гераскевич продолжит выступление в четвертом заезде на Олимпиаде-2022. Его отставание от 16-го места составляет 0.27 секунды.

Владислав Гераскевич — 23-летний украинский спортсмен, представитель Киева в скелетоне на Олимпиаде-2022. Олимпиада в Пекине — вторая в карьере Гераскевича. В Пхенчхане он финишировал с 12-м результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта.


.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Олимпиаде-2022 в Пекине лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима во второй раз в карьере попала в топ-10 личной гонки, заняв восьмое место в спринте.

Источник: Суспільне


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров