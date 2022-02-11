Владислав Гераскевич. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n166941-ukrayinskyy-sportsmen-vlashtuvav-antyvoiennyy-protest-na-igrah-v-pekini-foto.html

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Зимова Олімпіада-2022 триває в Пекіні — після третього заїзду український скелетоніст Владислав Гераскевич показав на камеру звернення, яке адресував глядачам Олімпіади.

Йдучи повз камери, він провів мовчазний протест — показав напис на плакаті «Ні війні в Україні». Про це повідомляє «Суспільне».

Зауважимо, що МОК забороняє будь-які політичні чи рекламні акції під час Олімпійських Ігор, тому вчинок українського спортсмена може мати наслідки для нього.

Сам Гераскевич посідав 16-е місце і мав високі шанси на потрапляння у топ-20: його перевага над 21-м місцем складала 0.67 секунд, але він втратив одну позицію за підсумками третього заїзду — його випередив британець Маркус Ваятт. Гераскевич продовжить виступ у четвертому заїзді на Олімпіаді-2022. Його відставання від 16-го місця складає 0.27 секунди.

Владислав Гераскевич — 23-річний український спортсмен, представник Києва у скелетоні на Олімпіаді-2022. Олімпіада у Пекіні — друга у кар'єрі Гераскевича. У Пхьончхані він фінішував з 12-м результатом і є єдиним представником України в історії у цьому виді спорту.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Олімпіаді-2022 в Пекіні лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима вдруге в кар'єрі потрапила до топ-10 особистої гонки, посівши восьме місце у спринті.

Джерело: Суспільне