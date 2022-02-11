Скількох бійців виставить тероборона у разі війни з Росією, розповів Залужний

Валерій Залужний, фото: Depo.ua

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає що до Сил територіальної оборони слід залучити від 1,5 до 2 млн мотивованих громадян.

Про це він заявив на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові, повідомляє видання «Українська правда».

За словами Залужного, зроблене на сьогодні вже дозволяє зосередити максимально зусилля на рекрутингу резервістів у склад Сил тероборони.

Ми маємо доволі амбіційні плани в цьому напрямку, — наголосив він. — Найближчим завданням, нам хотілося б мати не менше 70% резервістів, які будуть проходити службу в цих батальйонах.

Але разом з тим нас цікавлять 1,5−2 мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати і це також складова національного спротиву, — додав він.

За його словами, наразі батальйони тероборони у 13 прикордонних областях укомплектовані вже щонайменше на 70%. Проте лише 7% резервістів уклали договори на проходження військової служби в резерві, що є доволі низьким показником.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, РНБО зібралося на засідання у Харкові, щоб обговорити питання формування сил територіальної оборони.

Джерело: «Українська правда»