Гугл выпустил интеллектуальный дудл ко Дню святого Валентина. Скриншот

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Ракурс

Новый doodle (дудл) американская корпорация Google (Гугл) 14 февраля 2022 года посвятила ко Дню святого Валентина.

Поисковый гигант представил дудл-игру, посвященную Дню влюбленных. Главные герои дудла — два влюбленных хомячка. Задача пользователя состоит в том, чтобы помочь животным найти друг друга. Об этом сообщается в официальном блоге Гугла.

Пользователю необходимо провести хомяков через лабиринт, двигая рычаги. Время для исполнения этого дудла — до тех пор, пока логотип Google не приобретет привычный вид. То есть примерно 30 секунд.

Иногда любовь застает вас врасплох. Она может быть полна поворотов, но, несмотря на все взлеты и падения, она может объединить мир (не зависимо от вида), — говорится в описании дудла.



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Напомним, в январе корпорация Гугл выпустила изображение к 80-летию выдающегося ученого Стивена Хокинга. Этот дудл сделали в необычном видеоформате.