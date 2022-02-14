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Отставки Шкарлета требуют студенты столичных вузов, фото: «Укринформ»

Шкарлетки нужно менять — студенты пришли с требованиями к Зеленскому (ВИДЕО)

14 фев 2022, 12:24
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В Киеве проходит акция студентов столичных вузов, требующих отставки министра образования Сергея Шкарлета.

Студенты пришли к Офису президента и выстроились перед входом со стороны улицы Институтской. Рядом расположена машина с громкоговорителями, из которой выступают спикеры, сообщает агентство «Укринформ».

В акции принимают участие около 150 человек, они держат плакаты с надписями «Могилянка — это свобода», «Шкарлет временный, студенчество навсегда» и другие. Также над участниками митинга развеваются флаги Украины. Среди участников акции — студенты разных столичных вузов, в частности, НаУКМА, КПИ, НАУ и КНУТШ.

Также активисты требуют отставки ректора НАУ Максима Луцкого. По словам организаторов акции, он не имеет права возглавлять заведение высшего образования, потому что подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Виктора Януковича.

Ситуация на митинге в настоящее время спокойная.

Во время акции, в частности, разбили «ледяное сердце» с фото Шкарлета.

1 февраля Шкарлет заявил, что возглавляемое им ведомство не будет признавать результаты выборов президента Кижво-Могилянской академии, поскольку они состоялись с нарушениями, и будет объявлять повторный конкурс на эту должность.

Несогласные с таким решением министерства студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку

3 февраля Минобразования упразднило приказ о повторном конкурсе.

Отставки Шкарлета требуют студенты столичных вузов, фото: «Укринформ»



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Источник: «Укринформ»


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