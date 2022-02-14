Відставки Шкарлета вимагають студенти столичних вишів, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n167025-studenty-pryshly-do-zelenskogo-vymagauchy-vidstavky-shkarleta.html

Ракурс

У Києві відбувається акція студентів столичних вишів, які вимагають відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

Студенти прийшли до Офісі президента й вишикувалися перед входом з боку вулиці Інститутської. Поряд також розташована машина з гучномовцями, з якої виступають спікери, повідомляє агентство «Укрінформ».

В акції беруть участь близько 150 осіб, вони тримають плакати з написами «Могилянка — це свобода», «Шкарлет тимчасовий, студентство назавжди» та інші. Також над учасниками мітингу майорять прапори України. Серед учасників акції — студенти різних столичних вишів, зокрема НаУКМА, КПІ, НАУ та КНУТШ.

Також активісти вимагають відставки ректора НАУ Максима Луцького. За словами організаторів акції, він не має права очолювати заклад вищої освіти, бо підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Віктора Януковича.

Ситуація на мітингу наразі спокійна.

Під час акції, зокрема, розбили «крижане серце» з фото Шкарлета.

На акції за відставку Шкарлета під Офісом президента розбили «крижане серце» з фото міністра pic.twitter.com/aZ20VynO6Y — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ � (@suspilne_news) February 14, 2022

1 лютого Шкарлет заявив, що очолюване ним відомство не визнаватиме результати виборів президента Кижво-Могилянської академії, оскількивони відбулися з порушеннями, і буде оголошувати повторний конкурс на цю посаду.

Незгідні з таким рішенням міністерства студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк

3 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс.

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Джерело: «Укрінформ»