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Ракурс
Львів облаштує підземну операційну на випадок війни

Львів облаштує підземну операційну на випадок війни

14 лют 2022, 12:21
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Львів облаштує підземну операційну на випадок війни з Росією. Таке рішення ухвалили на позаплановому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій міста.

Учасники обговорили військову загрозу з боку Росії, а саме забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації.

Частину заходів мер міста Андрій Садовий оголошувати відмовився, оскільки їх «не можна озвучувати».

У одній із наших лікарень буде облаштовано підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих, — написав міський голова у своїх соцмережах.

Влада розглядає різні можливості автономної подачі води мешканцям львівської громади на випадок повної зупинки роботи водопровідної мережі.

Керівники медзакладів отримали завдання збільшити об'єм банку крові і забезпечити її необхідну кількість. Також це стосується медикаментів, медичних засобів та продуктів харчування.

На випадок, якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або відсутня електроенергія, у Львові прагнуть забезпечити альтернативні шляхи комунікації із населенням.



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Пам’ятайте, що найбільше, чого зараз хоче ворог — це паніка і недовіра. Ми не можемо дати йому жодного шансу, — написав мер Львова і пооіцяв згодом опублікувати ширше роз’яснення і план дій влади.

Раніше декілька іноземних посольств заявили про тимчасову евакуацію своїх співробітників до Львова.

Джерело: Ракурс


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