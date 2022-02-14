Львов обустроит подземную операционную на случай войны

https://racurs.ua/n167024-lvov-obustroit-podzemnuu-operacionnuu-na-sluchay-voyny.html

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Львов обустроит подземную операционную на случай войны с Россией. Такое решение принято 14 февраля на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города.

Участники обсудили военную угрозу со стороны России, а именно обеспечение бесперебойной жизнедеятельности города на случай чрезвычайной ситуации.

Часть мер мэр города Андрей Садовый объявлять отказался, поскольку «их нельзя озвучивать».

В одной из наших больниц будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения больных, — написал городской голова в своих соцсетях.

Власти рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям львовской общины на случай полной остановки водопроводной сети.

Руководители медучреждений получили задание увеличить объем банка крови и обеспечить его необходимое количество. Это касается медикаментов, медицинских средств и продуктов питания.

На случай, если традиционные средства связи будут отключены или будет отсутствовать электроэнергия, во Львове стремятся обеспечить альтернативные пути коммуникации с населением.

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Помните, что больше всего, чего сейчас хочет враг — это паника и недоверие. Мы не можем дать ему ни единого шанса, — написал мэр Львова и пообещал впоследствии опубликовать более широкое разъяснение и план действий властей.

Ранее несколько иностранных посольств заявили о временной эвакуации своих сотрудников во Львов.