Гривна обесценилась на фоне слухов о войне. Фото:

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Ракурс

Курс украинской гривны на валютном рынке прыгнул вверх на фоне слухов о возможном вторжении России в Украину.

Если еще утром Национальный банк установил курс доллара на уровне 28 грн, то сейчас на межбанке доллар вырос до 28,7 грн и явно не собирается останавливаться. В то же время, от доллара не отстает и евро — его стоимость взлетела уже до 32 грн. Однако паниковать гражданам не стоит. Эксперты прогнозируют, что колебания курса будут продолжаться примерно до 20 чисел февраля, после чего гривна опустится до привычного диапазона 26,5−27 грн за 1 долл. Об этом сообщаем ресурс «Минфин».

Отмечается, что на курс также будет влиять поведение нерезидентов и местных игроков. Ожидается, что нерезиденты продолжат выход из украинских бумаг и не только из-за слухов об агрессии, но и из-за будущего изменения политики Федеральной резервной системы США уже в марте этого года, а то и раньше.

Свою роль сыграют и интервенции Нацбанка. По мнению финансовых специалистов, регулятору в любом случае надо жестко гасить любые попытки раскачать курс и у него есть для этого все возможности. Эксперты уверены, что НБУ сейчас справится с ситуацией и не долго будет ждать с проведением интервенций.

Курс украинской гривны также будет зависеть от реакции населения. Сейчас граждане не скупают валюту по любому курсу и очередей рядом с обменниками не наблюдается. А часть людей даже надеется на этом заработать и сдает валюту.

Активность участников торгов в понедельник по прогнозам «Минфина» будет находиться в пределах 460−650 сделок при общей сумме операций в пределах до 170−260 млн долл.

В понедельник, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 36,55 коп. и составляет 28,19 грн. Курс продажи вырос на 85,75 коп. и составляет 28,9535 грн. Минимальный курс покупки доллара в банках составил — 27,9 грн, максимальный — 28,45 грн. Для продажи минимальный курс — 28,55 грн, максимальный — 29,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 31,1 коп. и составляет 31,9465 грн. Средний курс продажи вырос на 86,25 коп. и составляет 32,933 грн. Минимальный курс покупки евро составил 31,7 грн, максимальный — 32,25 грн. Для продажи минимальный курс — 32,49 грн, максимальный — 33,25 грн.

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Напомним, 14 февраля курс гривны установлен на уровне 28,03 грн за 1 долл. Стоимость доллара выросла на 16 копеек после снижения накануне. В предыдущий банковский день, 11 февраля, курс составил 27,87 грн за 1 долл.

Источник: «Минфин»