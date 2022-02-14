В Минобороны Британии рассказали, как отреагируют на отказ Украины от НАТО

Минобороны Великобритании прокомментировало возможность отказа Украины от вступления в НАТО, фото: Минобороны Украины

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Лондон поддержит Украину, если она решит не вступать в НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хипи, сообщает Sky News.

Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством, — подчеркнул он.

По словам Хипи, любое дипломатическое решение «не должно быть таким, которое ставит под угрозу суверенитет украинского правительства».

Ранее BBC опубликовало интервью с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, в котором прозвучало заявление о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

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Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что слова Пристайко были «вырваны из контекста».

Источник: Sky News