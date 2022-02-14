У Міноборони Британії розповіли, як відреагують на відмову України від НАТО

Міноборони Великої Британії прокоментувало можливість відмови України від вступу до НАТО, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n167022-u-minoborony-brytaniyi-rozpovily-yak-vidreaguut-na-vidmovu-ukrayiny-vid-nato.html

Ракурс

Лондон підтримає Україну, якщо вона вирішить не вступати в НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіпі, повідомляє Sky News.

Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом, — наголосив він.

За словами Хіпі, будь-яке дипломатичне рішення «не має бути таким, що ставить під загрозу суверенітет українського уряду».

Раніше BBC опублікувало інтерв’ю з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, у котрому пролунала заява про те, що Київ може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що слова Пристайка були «вирвані з контексту».

Джерело: Sky News