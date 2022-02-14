З’явилися реакції на скандальну заяву Пристайка щодо НАТО, фото: 360tv.ru

https://racurs.ua/ua/n167019-vyrvano-iz-kontekstu-mzs-pro-skandalnu-zayavu-posla-v-brytaniyi.html

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У МЗС України стверджують, що опубліковані BBC слова українського посла Вадима Пристайка про можливість розгляду Україною відмови від вступу до НАТО — «вирвані з контексту».

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці речника МЗС Олега Ніколенка.

Ніколенко наголосив, що жодні рішення в зовнішній політиці України не можуть бути ухвалені всупереч Конституції, у якій закріплено курс на членство нашої держави в Євросоюзі та НАТО.

Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями, — зазначив Ніколенко. — Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки.

За словами Ніколенка, найкращою гарантією був би негайний прийом України до НАТО.

Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням, — додав він.

Згодом сам Пристайко роз’яснив свою заяву.

Він наголосив, курс України на вступ у НАТО є у Конституції і «ніяких змін зараз немає", повідомляє видання «Європейська правда»

Але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО — бо ми не члени родини, — наголосив посол.

За його словами, Україна готова йти на компроміси, щоб «уникнути війни просто зараз».

Але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз — ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз, — додав Пристайко.

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Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю ВВС Radio 5 Пристайко припустив, що Україна може погодитися відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Джерело: МЗС, «Європейська правда»