Долар знову подорожчав в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого 2022 року встановив Національний банк України.

Сьогоднішній курс встановлено на рівні 28,03 грн за 1 дол. Таким чином, вартість долара зросла на 16 копійок після зниження напередодні. У попередній банківський день, 11 лютого, курс становив 27,87 грн за 1 дол. Про це повідомляється на веб-сторінці НБУ.

Євро коштує 31,87 грн, що на 10 коп. більше ніж було у п’ятницю, 11 лютого.

На міжбанку курс долара станом на 10.00 11 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 5 коп. — до 27,96 грн за дол., курс в покупці до 27,94 грн за 1 дол. Курс євро у продажу знизився на 2 коп. — до 31,81 грн за євро.

Як пише ресурс «Мінфін», весь минулий тиждень ринок був відносно спокійним і поступово гривня зміцнювалася. Але відразу після невдалих переговорів у нормандському форматі почалися спроби розгойдати курс на тлі інформації про загрозу російського вторгнення. Однак Нацбанк вчасно вийшов на міжбанк із продажем валюти та зумів врегулювати ситуацію.

Експерти прогнозують, що долар в обмінниках фінкомпаній торгуватиметься у межах 27,75−28,35 грн при спреді 15−25 коп., у банках — 27,70−28,45 грн при спреді в межах до 20−25 коп.

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Нагадаємо, долар в Україні на початку минулого тижня продовжував дешевшати. Пропозиція перевищувала попит, а котирування долара поступово просідали.

Джерело: «Мінфін»