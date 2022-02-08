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Ракурс
НБУ встановив курс валют на 8 лютого. Фото: flickr.com

НБУ зміцнив гривню до долара та євро (ІНФОГРАФІКА)

8 лют 2022, 10:26
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Офіційний курс гривні на 8 лютого встановив Національний банк України — до 27,9998 грн за 1 дол.

У понеділок, 7 січня, курс гривні до долара становив 28,1468 грн за 1 дол. Курс гривні до євро 8 січня встановили на рівні 32,0724 грн за євро проти 32,2745 грн за євро напередодні. Про сьогоднішній курс повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією ресурсу «Мінфін», долар в Україні продовжує дешевшати, а 7 лютого минуло на валютному ринку позитивно для гривні та Нацбанку. Пропозиція перевищувала попит та котирування долара поступово просідали.

Долар із ранкових стартових 28,08/28,10 грн просів до 27,94/27,96 грн до кінця дня, а євро — з 32,10/32,13 грн до 31,9549/31,9778 грн. НБУ виходив на ринок чотири рази та купував долар на початку двічі через запит кращого курсу за ціною 28,01 грн і нижче, потім досить довго простояв із покупкою по 27,99 грн, а під кінець сесії знизив свій цінник до 27,97 грн.

Курс валют на 8 лютого. Інфографіка: НБУ


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Нагадаємо, на початку лютого в Національному банку України заявили, що ситуація на валютному ринку України стабілізувалася у порівнянні з кінцем січня. Підвищений попит на валюту, який спостерігався у минулі періоди через психологічний фактор, заспокоївся.

Джерело: «Мінфін»

Джерело: Ракурс


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