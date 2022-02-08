НБУ установил курс валют на 8 февраля. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны на 8 февраля установил Национальный банк Украины — до 27,9998 грн за 1 долл.

В понедельник, 7 января, курс гривны к доллару составил 28,1468 грн за 1 долл. Курс гривны к евро 8 января установили на уровне 32,0724 грн за евро против 32,2745 грн за евро накануне. О сегодняшнем курсе сообщается на сайте НБУ.

По информации ресурса «Минфин», доллар в Украине продолжает дешеветь, а 7 февраля прошло на валютном рынке позитивно для гривны и Нацбанка. Предложение превышало спрос и котировки доллара постепенно проседали.

Доллар с утренних стартовых 28,08/28,10 грн просел до 27,94/27,96 грн до конца дня, а евро — с 32,10/32,13 грн до 31,9549/31,9778 грн. НБУ выходил на рынок четыре раза и покупал доллар в начале дважды через запрос лучшего курса по цене 28,01 грн и ниже, потом довольно долго простоял с покупкой по 27,99 грн, а под конец сессии понизил свой ценник до 27,97 грн.

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Напомним, в начале февраля в Национальном банке Украины заявили, что ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась по сравнению с концом января. Повышенный спрос на валюту, который наблюдался в прошлые периоды из-за психологического фактора, успокоился.

Источник: «Минфин»