35 тыс. заражений, вспышка в Одесской области и увеличение смертности — COVID-19 в Украине

https://racurs.ua/n166746-35-tys-zarajeniy-vspyshka-v-odesskoy-oblasti-i-uvelichenie-smertnosti-covid-19-v-ukraine.html

Ракурс

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировали 34 тыс. 353 новых случая COVID-19 и 255 летальных исходов.

В больницы попали с коронавирусом 2 тыс. 168 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против ковида 63 тыс. 919 человек

Показатель смертности достиг уровня, который был в начале января и декабря.

С начала года больше всего жертв эпидемии зафиксировали 5 января — 278, остальные максимумы были 11 января (219 смертей) и 3 февраля (210 смертей). Среди почти 34,4 тыс. новых больных — 3 тыс. 95 детей и 955 медработников.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали снова в Одесской области (3 тыс. 921 случай в сутки), Киеве (2 тыс. 862), Львовской (2 тыс. 336), Харьковской (2 тыс. 22) областях.

Больше всего летальные случаи за минувшие сутки зарегистрировали в таких областях:

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Запорожская (22);

Львовская (19);

Донецкая (18);

Сумская (16);

Днепропетровская (15).

За все время пандемии в Украине коронавирус официально диагностировали уже 4 тыс. 341 тыс. 790 раз. Умерли от последствий Covid 101 тыс. 647 украинцев.

«Ракурс» сообщал, что Минздрав 7 февраля сократил срок амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19. Ранее пациент должен быть на лечении 10 дней со дня появления симптомов или взятия материала на тестирование. Теперь повторный тест можно проводить через пять дней.