35 тис. заражень, спалах на Одещині і збільшення смертності - коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n166746-35-tys-zarajen-spalah-na-odeschyni-i-zbilshennya-smertnosti-koronavirus-v-ukrayini.html

Ракурс

За добу 7 лютого в Україні зафіксували 34 тис. 353 нові випадки COVID-19 і 255 летальних випадків.

В лікарні потрапили з коронавірусом 2 тис. 168 людей. Також за минулу добу вакцинували проти ковіду 63 тис. 919 людей

Показник смертності сягнув рівня, який був на початку січня і грудня.

Від початку року найбільше жертв епідемії зафіксували 5 січня — 278, інші максимуми були 11 січня (219 смертей) і 3 лютого (210 смертей). Серед майже 34,4 тис. нових хворих — 3 тис. 95 дітей і 955 медпрацівників.

Найбільше заражень за добу зафіксували знову в Одеській області (3 тис. 921 випадок за добу), Києві (2 тис. 862), Львівській (2 тис. 336), Харківській (2 тис. 22) областях.

Летальних випадків за минулу добу зареєстрували найбільше в таких областях:

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Запорізька (22);

Львівська (19);

Донецька (18);

Сумська (16);

Дніпропетровська (15).

За весь час пандемії в Україні коронавірус офіційно діагностували вже 4 тис. 341 тис. 790 разів. Померли від наслідків Covid 101 тис. 647 українців.

«Ракурс» повідомляв, що МОЗ 7 лютого скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19. Раніше пацієнт мав бути на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів чи взяття матеріалу на тестування. Тепер повторний тест можна проводити через п’ять днів.