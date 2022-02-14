Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Доллар снова подорожал в Украине. Фото: flickr.com

Доллар снова подорожал в Украине (ИНФОГРАФИКА)

14 фев 2022, 08:50
999

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля 2022 года установил Национальный банк Украины.

Сегодняшний курс установлен на уровне 28,03 грн за 1 долл. Таким образом, стоимость доллара выросла на 16 копеек после снижения накануне. В предыдущий банковский день, 11 февраля, курс составил 27,87 грн за 1 долл. Об этом сообщается на веб-странице НБУ.

Евро стоит 31,87 грн, что на 10 коп. больше чем было в пятницу, 11 февраля.

На межбанке курс доллара по состоянию на 10.00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 коп. — до 27,96 грн за долл., курс в покупке до 27,94 грн за 1 долл. Курс евро в продаже снизился на 2 коп. — до 31,81 грн за евро.

Курс валют на 14 февраля. Инфографика: НБУ

Курс валют на 14 февраля. Инфографика: НБУ

Как пишет ресурс «Минфин», всю прошлую неделю рынок был относительно спокойным и постепенно гривна укреплялась. Но сразу после неудачных переговоров в нормандском формате начались попытки раскачать курс на фоне информации об угрозе российского вторжения. Однако Нацбанк вовремя вышел на межбанк с продажей валюты и сумел урегулировать ситуацию.

Эксперты прогнозируют, что доллар в обменниках финкомпаний будет торговаться в пределах 27,75−28,35 грн при спреде 15−25 коп., в банках — 27,70−28,45 грн при спреде в пределах до 20−25 коп.



.

Напомним, доллар в Украине в начале прошлой недели продолжал дешеветь. Предложение превышало спрос, а котировки доллара постепенно проседали.

Источник: «Минфин»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров