Доллар снова подорожал в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля 2022 года установил Национальный банк Украины.

Сегодняшний курс установлен на уровне 28,03 грн за 1 долл. Таким образом, стоимость доллара выросла на 16 копеек после снижения накануне. В предыдущий банковский день, 11 февраля, курс составил 27,87 грн за 1 долл. Об этом сообщается на веб-странице НБУ.

Евро стоит 31,87 грн, что на 10 коп. больше чем было в пятницу, 11 февраля.

На межбанке курс доллара по состоянию на 10.00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 коп. — до 27,96 грн за долл., курс в покупке до 27,94 грн за 1 долл. Курс евро в продаже снизился на 2 коп. — до 31,81 грн за евро.

Как пишет ресурс «Минфин», всю прошлую неделю рынок был относительно спокойным и постепенно гривна укреплялась. Но сразу после неудачных переговоров в нормандском формате начались попытки раскачать курс на фоне информации об угрозе российского вторжения. Однако Нацбанк вовремя вышел на межбанк с продажей валюты и сумел урегулировать ситуацию.

Эксперты прогнозируют, что доллар в обменниках финкомпаний будет торговаться в пределах 27,75−28,35 грн при спреде 15−25 коп., в банках — 27,70−28,45 грн при спреде в пределах до 20−25 коп.

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Напомним, доллар в Украине в начале прошлой недели продолжал дешеветь. Предложение превышало спрос, а котировки доллара постепенно проседали.

Источник: «Минфин»