Реакцию Байдена на приглашение Зеленского посетить Киев узнал CNN

Президент США Джо Байден. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n167011-reakciu-baydena-na-priglashenie-zelenskogo-posetit-kiev-uznal-cnn.html

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Президент США Джо Байден отреагировал на приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину.

На это приглашение положительного ответа от Байдена не последовало. В Вашингтоне якобы заявили, что поездка главы Белого дома в Украину крайне маловероятна. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

В Офисе президента Украины процитировали Зеленского и его призыв к главе США приехать в Киев.

Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации, — отметил Зеленский.



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Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Украинский лидер поблагодарил Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.

Источник: CNN