Деолигархизация— на фоне слухов о войне бизнесмены вылетели из Украины

https://racurs.ua/n167010-deoligarhizaciya-na-fone-sluhov-o-voyne-biznesmeny-vyleteli-iz-ukrainy.html

Ракурс

Украинские олигархи патриотически отреагировали на вероятную атаку России на Украину. В воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетело два десятка чартеров и рейсов частных самолетов.

За ситуацией в небе следили журналисты УП. Они опубликовали скриншоты вылетов, отображаемые в системе «Флайрадар».

Как пишет издание, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, были борты олигарха Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек заказал нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Игорь Абрамович.

УП утверждает, что борт вывезет в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.

Ахметов вне Украины еще с 30 января. Тогда же уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Нардеп Вадим Новинский вылетел 10 февраля в Мюнхен. Тогда же в Лондон отправился Александр Ярославский, кортеж которого перед этим совершил смертельное ДТП под Харьковом.

В эти дни из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

Окружение Ставницера пообещало, что тот должен «на днях вернуться в Украину», а Хмельницкий с командой прибудет 20 февраля. Его дети остаются в Украине, сообщает УП.

Игорь Коломойский 13 февраля праздновал день рождения в Днепре, а Петр Порошенко ожидал закрытую встречу глав фракций Рады с «силовиками» в Киеве, но ее перенесли на 14 февраля.

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