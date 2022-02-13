Зеленский позвал Байдена в Киев в ближайшие дни

https://racurs.ua/n167009-zelenskiy-pozval-baydena-v-kiev-v-blijayshie-dni.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский провел 13 февраля телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Офис президента рассказал подробности общения лидеров.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.

Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, будет решающим для стабилизации ситуации, станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации, — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины сообщил Байдену, что Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

Байден и Зеленский также говорили о повышении финансовой и энергетической стабильности Украины на фоне текущих вызовов. Кроме того, украинский президент по итогам разговора сообщил, что самые большие города страны под защитой.

Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Киев и другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой, — заявил Зеленский.



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Напомним, что 12 февраля с Байденом разговаривали президенты Франции и США. Американский лидер по итогам разговора пообещал Киеву защиту, а в «Борисполе» продолжили садиться самолеты с военной помощью США и стран НАТО.

13 февраля часть авиакомпаний заявили о прекращении полетов над Украиной.