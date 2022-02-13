Зеленський покликав Байдена до Києва у найближчі дні

https://racurs.ua/ua/n167009-zelenskyy-poklykav-baydena-do-kyieva-u-nayblyjchi-dni.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів 13 лютого телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Офіс президента розповів подробиці спілкування лідерів.

Зеленський подякував Байдену за підтримку та запросив його відвідати Україну з візитом.

Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, який є вирішальним для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації, — цитує Зеленського його прес-служба.

Президент України повідомив Байдену, що Україна виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, які робляться для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Байден і Зеленський також говорили про підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів. Крім того, український президент за підсумком розмови повідомив, що найбільші міста країни під захистом.

Зупинимо будь-яку ескалацію у бік України. Київ та інші міста нашої держави — Харків та Львів, Дніпро та Одеса — у безпеці та під надійним захистом, — заявив Зеленський.



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Нагадаємо, що 12 лютого із Байденом розмовляли президенти Франції та США. Американський лідер за підсумком розмови вкотре пообіцяв Києву захист, а в «Борисполі» продовжили сідати літаки з військовою допомогою США та країн НАТО.

Тим часом 13 лютого частина авіакомпаній заявили про припинення польотів над Україною.