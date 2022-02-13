День святого Валентина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167008-den-svyatogo-valentyna-istoriya-svyata-i-yaki-isnuut-tradyciyi.html

Ракурс

День святого Валентина відзначають завтра, 14 лютого. Свято закоханих — це тепла і ніжна подія, яка об'єднує всі пари на Землі. Важливим атрибутом святкування вважається листівка у формі серця — «валентинка».

Свято бере свій початок від язичницької Луперкалії. У Давньому Римі цього дня шанували бога Фавна, який був захисником пасовищ і лісів. Вважалося, що Луперкалія — свято родючості. У свято приносили богам жертв, зокрема кіз і собак. Шкіру тварин нарізали смужками, вимочували у воді, утворюючи батоги. Ними шмагали молодих дівчат, які зустрінуться на шляху. Жінки охоче підставлялися під удари, адже вважалося, що після цього обов’язково завагітнієш.

Всі неодружені повинні були створити пару для продовження роду. Існувала навіть своєрідна лотерея — жінки писали своє ім’я на клаптику паперу і кидали його до високої урни. Чоловіки діставали клаптики і повинні були створити пару з тою жінкою, чиє ім’я витягнули. Луперкалія було дуже популярним святом, а тому люди не хотіли від нього відмовлятися навіть з приходом християнства. 496 року наказом очільника Римської церкви Папи Геласія I ця подія була скасована.

.

Тому було створено нове свято — день святого Валентина. Він був християнським священником. Правитель вважав, що чоловіки стають кращими воїнами, якщо не одружуються. Тому був виданий закон, згідно з яким воїни не могли створювати сім’ї. Але навіть імператор не міг заборонити кохання, тому чоловіки одружувались зі своїми другими половинками таємно, а вінчав пари священник Валентин. В середині лютого 270 року імператору стало про це відомо і він наказав стратити священника.

Що не можна робити в цей день:

14 лютого забороняється байдикувати і просто лежати у ліжку;

не варто переїдати і зловживати алкоголем;

не потрібно сваритися, лихословити;

не починайте нові справи.

Народні прикмети і традиції на 14 лютого: