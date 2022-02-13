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Ракурс
Україна виділить 16,6 мільярда гривень для безперебійності польотів. Фото: istock

Україна виділить 16,6 мільярда гривень для безперебійності польотів

13 лют 2022, 21:22
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Кабінет міністрів України виділить 16,6 мільярда гривень для забезпечення безперебійності польотів в повітряному просторі над Україною.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

На стабілізацію польотів над Україною виділили кошти з резервного фонду Державного бюджету. Ці гроші підуть страховим та лізинговим компаніям для стабілізації ситуації з польотами.



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Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном, — заявили в уряді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільші світові страхові компанії відмовляються страхувати літаки в небі над Україною — таке попередження вони винесли авіаперевізникам, які працюють на території України. На такий крок страхові компанії пішли через ризик вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Ракурс


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