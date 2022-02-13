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Ракурс
Аліна Паш. Фото: УП

Аліна Паш потрапила у Крим законно — з’явився документ

13 лют 2022, 20:59
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Аліна Паш перетнула адмінмежу з Кримом у 2015 році на законних підставах — відповідний документ надала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Відповідний документ оприлюднило «Суспільне».

Документ. Фото: ДПСУ

В одному з документів зазначено, що у серпні 2015 року Паш законно перетинала адмінмежу з окупований Росією півостровом Крим через КПВВ Чаплинка.



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Документ. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Аліна Паш, переможниця Національного відбору на Євробачення-2022, була розкритикована за відвідування окупованого Криму та концерти у країні-агресорі Росії. Через це співачка виступила із заявою та закликала «не вірити жовтій пресі, яка розповсюджує неправдиву інформацію».

Джерело: Ракурс


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