Аліна Паш потрапила у Крим законно — з’явився документ

Аліна Паш. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167006-alina-pash-potrapyla-u-krym-zakonno-z-yavyvsya-dokument.html

Ракурс

Аліна Паш перетнула адмінмежу з Кримом у 2015 році на законних підставах — відповідний документ надала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Відповідний документ оприлюднило «Суспільне».

В одному з документів зазначено, що у серпні 2015 року Паш законно перетинала адмінмежу з окупований Росією півостровом Крим через КПВВ Чаплинка.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Аліна Паш, переможниця Національного відбору на Євробачення-2022, була розкритикована за відвідування окупованого Криму та концерти у країні-агресорі Росії. Через це співачка виступила із заявою та закликала «не вірити жовтій пресі, яка розповсюджує неправдиву інформацію».