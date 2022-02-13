Алина Паш попала в Крым законно — появился документ

Алина Паш. Фото: УП

https://racurs.ua/n167006-alina-pash-popala-v-krym-zakonno-poyavilsya-dokument.html

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Алина Паш пересекла админграницу с Крымом в 2015 году на законных основаниях — соответствующий документ предоставила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Соответствующий документ обнародовало «Суспільне».

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В одном из документов указано, что в августе 2015 года Паш законно пересекала админграницу с оккупированный Россией полуостровом Крым через КПВВ Чаплинка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алина Паш, победительница Национального отбора на Евровидение-2022, была раскритикована за посещение оккупированного Крыма и концерты в стране-агрессоре России. Поэтому певица выступила с заявлением и призвала «не верить желтой прессе, которая распространяет ложную информацию».