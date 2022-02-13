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Ракурс
Алина Паш. Фото: УП

Алина Паш попала в Крым законно — появился документ

13 фев 2022, 20:59
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Алина Паш пересекла админграницу с Крымом в 2015 году на законных основаниях — соответствующий документ предоставила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Соответствующий документ обнародовало «Суспільне».



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Документ. Фото: ГПСУВ одном из документов указано, что в августе 2015 года Паш законно пересекала админграницу с оккупированный Россией полуостровом Крым через КПВВ Чаплинка.

Документ. Фото: ГПСУНапомним, ранее мы сообщали, что Алина Паш, победительница Национального отбора на Евровидение-2022, была раскритикована за посещение оккупированного Крыма и концерты в стране-агрессоре России. Поэтому певица выступила с заявлением и призвала «не верить желтой прессе, которая распространяет ложную информацию».

Источник: Ракурс


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