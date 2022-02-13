Украина выделит 16,6 миллиарда гривен для бесперебойности полетов. Фото: istock

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Кабинет министров Украины выделит 16,6 миллиарда гривен для обеспечения бесперебойности полетов в воздушном пространстве над Украиной.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

На стабилизацию полетов над Украиной выделили средства из резервного фонда Государственного бюджета. Эти деньги пойдут страховым и лизинговым компаниям для стабилизации ситуации с полетами.

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Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и будет гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей, — заявили в правительстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что крупнейшие мировые страховые компании отказываются страховать самолеты в небе над Украиной — такое предупреждение они вынесли авиаперевозчикам, работающим на территории Украины. На такой шаг страховые компании пошли из-за риска вторжения России в Украину.