День святого Валентина. Фото: istock

https://racurs.ua/n167008-den-svyatogo-valentina-istoriya-prazdnika-i-tradicii.html

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День святого Валентина отмечают завтра, 14 февраля. Праздник влюбленных — это теплое и нежное событие, объединяющее все пары на Земле. Важным атрибутом празднования считается открытка в форме сердца — «валентинка».

Праздник берет свое начало в языческой Луперкалии. В Древнем Риме в этот день чтили бога Фавна, который был защитником пастбищ и лесов. Считалось, что Луперкалия — праздник плодородия. В этот праздник приносили жертвы богам, в частности, коз и собак. Кожу животных нарезали полосками, вымачивали в воде, образуя плети. Ими хлестали молодых девушек, которые встретятся на пути. Женщины охотно подставлялись под удары, ведь считалось, что после этого обязательно забеременеешь.

Все холостые должны были создать пару для продолжения рода. Существовала даже своеобразная лотерея — женщины писали свое имя на клочке бумаги и бросали его в высокую урну. Мужчины доставали клочки и должны были создать пару с той женщиной, чье имя вытащили. Луперкалия было очень популярным праздником, а потому люди не хотели от него отказываться даже с приходом христианства. 496 года приказом главы Римской церкви Папы Геласия I это событие было отменено.

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Поэтому был создан новый праздник — день святого Валентина. Он был христианским священником. Правитель считал, что мужчины становятся лучшими воинами, если не женятся. Поэтому был издан закон, согласно которому воины не могли создавать семьи. Но даже император не мог запретить любовь, поэтому мужчины женились на своих вторых половинках тайно, а венчал пары священник Валентин. В середине февраля 270 года императору стало об этом известно и он приказал казнить священника.

Что нельзя делать в этот день:

14 февраля запрещается бездельничать и просто лежать в постели;

не следует переедать и злоупотреблять алкоголем;

не нужно ссориться, злословить;

не начинайте новые дела.

Народные приметы и традиции на 14 февраля: