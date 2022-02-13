Деолігархизація - на тлі чуток про війну бізнесмени вилетіли з України

https://racurs.ua/ua/n167010-deoligarhyzaciya-na-tli-chutok-pro-viynu-biznesmeny-vyletily-z-ukrayiny.html

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Українські олігархи патріотично відреагували на ймовірну нову атаку Росії на Україну. У неділю, 13 лютого, з України вилетіло додвох десятків чартерів та рейсів приватних літаків.

За ситуацією в небі стежили журналісти УП, які зробили скріншоти вильотів, що відображаються в ситстемі «Флайрадар».

Як пише видання, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю, — борти олігарха Ріната Ахметова та Бориса Колесникова. Приватний борт на 50 осіб замовив нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ігор Абрамович.

УП стверджує, що борт вивезе у Відень родичів однопартійців і бізнес-партнерів Абрамовича.

Ахметов поза Україною ще з 30 січня. Тоді ж виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Нардеп Вадим Новинський вилетів 10 лютого до Мюнхена. Тоді ж у Лондон подався Олександр Ярославський, кортеж якого перед цим скоїв смертельну ДТП під Харковом.

У ці дні з України також вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер, Вадим Нестеренко, Вадим Столар та Василь Хмельницький.

Оточення Ставніцера пообіцяло, що той має «днями повернутися в Україну», а Хмельницький з командою прибуде 20 лютого. Його діти залишаються в Україні, повідомляє УП.

Ігор Коломойський 13 лютого святкував день народження у Дніпрі, а Петро Порошенко чекав на закриту зустріч голів фракції Ради з «силовиками» в Києві, але її перенесли на 14 лютого.

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